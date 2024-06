Ivan Dettori, trovato morto il 19enne scomparso tre giorni fa ad Arzachena. Poche ore fa l'ultimo appello dei genitori: «Si sistema tutto»

È stato trovato senza vita nelle campagne di Arzachena Ivan Dettori, il 19enne scomparso venerdì nella cittadina della Costa Smeralda. Le ricerche erano scattate subito dopo l’allarme della famiglia.

Il Comune di Arzachena aveva lanciato l’appello a tutti gli abitanti ed era partita una grande mobilitazione. Vigili del fuoco, forze dell’ordine, compagnia barracellare, soccorso alpino, volontari, droni e un elicottero dell’Aeronautica hanno setacciato tutta la zona di Arzachena. Oggi il triste epilogo: il corpo senza vita è stato trovato nelle campagne del paese, in località Sarraiola. Solo poche ore fa, i genitori Domenica Pusceddu e Giovanni Dettori avevano pubblicato un video in cui invitavano il giovane a tornare a casa: «Amore di mamma torna a casa. Siamo tutti preoccupati. Qualsiasi cosa sia successa si sistema tutto».

La scomparsa

Da lunedì 3 giugno i familiari non avevano più notizie di Ivan Dettori, 19enne di Arzachena che aveva fatto perdere le sue tracce risultando irreperibile dopo essere uscito di casa senza dire dove era diretto. L'annuncio della sua scomparsa e l'appello a chiunque avesse informazioni utili per ritrovarlo era stato diffuso sui canali social dell'amministrazione comunale di Arzachena in Sardegna dalla Protezione civile. «Il Comune di Arzachena ti invita a chiamare il numero unico di emergenza 112 e chiedere esclusivamente dei Carabinieri di Arzachena se vuoi collaborare attivamente con le forze dell'ordine». Ivan Dettori era iscritto al quinto anno nell'istituto Ipsar «Costa Smeralda» di Arzachena, nell'indirizzo cucina. Nella giornata di ieri l'attività di soccorso e ricerca del giovane era stata portata avanti anche dagli specialisti del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico che, con l'ausilio anche di un elicottero e di droni, avevano perlustrato il territorio circostante la cittadina gallurese alla ricerca di qualche traccia che potesse condurre a Ivan Dettori. Le ricerche, coordinate dai carabinieri di Arzachena, erano andate avanti anche durante la notte.