Mykonos, turista napoletano 21enne cade dalla moto d'acqua e muore: indaga la polizia

La tragedia è avvenuta sulla spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell'isola. Lo riferisce Cnn Grecia. Le cause del decesso - ma la stampa greca parla di annegamento - sono ancora da stabilire, in attesa dell'autopsia e delle indagini della polizia locale. «Siamo caduti in mare dopo una manovra - ha detto la ragazza, citata dal sito greco, che spiega come lei sia

in buona salute ma sotto shock

- non ho neanche capito come fossimo finiti in acqua». Il proprietario dell'agenzia che affitta le moto d'acqua ha dichiarato alla capitaneria di porto che i due giovani indossavano i giubbotti di salvataggio e che tutte le norme di sicurezza sono state osservate.

Tragedia nell'isola greca di Mykonos dove un 21enne di Napoli , è morto a seguito di un incidente avvenuto mentre era alla guida di una moto d'acqua. Secondo quanto riportato dalla stampa greca, il ragazzo era in compagnia di un'amica a bordo della moto d'acqua quando, per cause ancora da definire, entrambi sono caduti in mare.