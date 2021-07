Italia campione, a Milano notte di follia: 15 feriti. A Foggia 42enne ucciso, a Venezia cadavere trovato in acqua

Italia campione d'Europa: è stata un'esplosione di gioia certo, ma anche di follia, a Milano, quella che ha caratterizzato la notte dei festeggiamenti per la vittoria agli Europei, con 15 feriti soccorsi, di cui tre gravi, in piazza del Duomo; si tratta di tre ventenni ricoverati d'urgenza, due dei quali in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta.

Un morto a Foggia

È ricoverato in rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia il bambino di sei anni rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola all'addome durante l'omicidio di Matteo Anastasio, il pregiudicato, di 42 anni, ucciso la scorsa notte a San Severo (Foggia). Il bambino, nipote della vittima, si trova in coma farmacologico e le sue condizioni sono definite critiche anche se stabili. È in prognosi riservata. Ad esplodere i colpi mortali potrebbero essere state due persone in sella ad uno scooter. Al momento dell'agguato il bambino era a bordo dello scooter guidato dallo zio.

Accoltellamento a Empoli

Accoltellamento, la scorsa notte a Empoli (Firenze), durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia ai Campionati Europei. Vittima dell'aggressione un giovane di 26 anni che è stato soccorso e trasportato, in codice rosso, all'ospedale San Giuseppe. Secondo quanto si apprende, il 26enne non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accoltellamento indaga il commissariato di Empoli.

Un cadavere in acqua a Venezia

Il corpo di un uomo è stato ritrovato la notte scorsa in acqua a Venezia, in un rio vicino a Campo San Polo. Il cadavere, non ancora identificato, è di un uomo di mezza età che indossava un costume da bagno. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e gli agenti delle Volanti lagunari. Il corpo non presentava segni di violenza, e sarà disposta l'autopsia per capire le cause del decesso. Non si esclude che possano essere collegate ai festeggiamenti per la vittoria italiana agli Europei di calcio.