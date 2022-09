Picchia selvaggiamente la compagna riducendola in fin di vita: fermato

Ha picchiato la compagna selvaggiamente riducendola in fin di vita. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi 11 settembre ad Isola Liri in località Granciara. I carabinieri di Sora hanno fermato un uomo che è stato portato in caserma dove è stato identificato e dove si trova attualmente. Gli uomini del capitano Cavallo stanno cercando di ricostruire i contorni dell'aggressione che è avvenuta nell’abitazione della donna 40enne dove sono arrivati i primi soccorsi e nelle cui vicinanze è stata fatta atterrare una eliambulanza che ha trasferito la donna in un nosocomio più attrezzato vista la gravità dei traumi riportati, in particolare al capo.