Ischia, rissa tra genitori e figli in una partita di calcio: sei persone a rischio Daspo

Una rissa da Far West è avvenuta nell'isola di Ischia e ha coinvolto genitori e figli. L'episodio è avvenuto durante una partita del campionato under 14 nel pomeriggio del 9 marzo. Il match, nello specifico, era tra la squadra napoletana dello Sporting Village di Quagliano in trasferta contro i padroni di casa del Barano d’Ischia.

Cosa è successo

Un match tranquillo con due sole ammonizioni. Ma sugli spalti «don Luigi Di Iorio» qualcosa è andato sorto. Mentre in campo i ragazzini giocavano senza alcun problema sulle gradinate la situazione è degenerata quando la madre di un giovane calciatore del Barano ha rimproverato quella di un giocatore avversario che inveiva contro i giocatori di casa.

Dalle parole si è rapidamente passati ai fatti, con le due donne che si sono affrontate, finché non è intervenuto il marito di una della due ed è scoppiata la rissa allargata ai presenti.

Intanto la partita veniva sospesa, con i ragazzini costretti ad assistere alla scena imbarazzante. Secondo quanto riporta Ansa, nel corso della rissa almeno quattro uomini hanno aggredito il genitore della squadra avversaria con pugni e colpi di cintura. Arrivata la polizia, sono state identificate sei persone, che rischiano il Daspo da parte del prefetto di Napoli. L’esame del video che circola sui social però potrebbe far crescere il numero di soggetti che rischiano di non poter mettere piede in una struttura sportiva a lungo.





Cos'è il Daspo

Il daspo è un divieto previsto dalla legge nei confronti di un individuo a seguito di gravi azioni di violenza e sancisce il divieto ad accedere alle manifestazioni sportive. Il questore, con un provvedimento di tipo amministrativo, può disporre il veto che si tramuta in una vera e propria diffida.