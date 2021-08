Ischia, festa con 200 persone interrotta dai carabinieri che sequestrano la discoteca abusiva

Discoteche chiuse eppure la voglia di ballare c'è e supera i divieti. E si creano locali abusivi. Una festa con 200 persone in una discoteca abusiva a Forio d'Ischia è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri che hanno denunciato due persone e identificato la gran parte dei partecipanti.

Dopo la mezzanottè i militari della Compagnia di Ischia sono intervenuti in via Provinciale Lacco. Allertati dal 112 hanno interrotto un evento musicale. All'interno di una tenuta una vera e propria discoteca abusiva con tanti partecipanti i quali sono stati allontanati senza problemi di ordine pubblico. Denunciati in stato di libertà due persone: il legale rappresentante della società, un 75enne e una 39enne - persona delegata per l'organizzazione dell'evento.

Risponderanno all'autorità giudiziaria per violazioni alle normative in materia di pubblici spettacoli e per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. L'area teatro dell'evento, di circa 650 metri quadrati e costituita da giardini e terrazze, è stata sottoposta a sequestro preventivo.