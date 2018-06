Seguiva con lo sguardo dal balcone di casa il nonno 80enne, sceso a gettare l’immondizia, quando ha visto l’auto che lo centrava in pieno, lasciandolo riverso sull’asfalto.



Uno choc per la nipote adolescente che l'altro giorno a Ciampino, verso le 19.35, ha assistito impotente a quanto accadeva a suo nonno, Armando Cavallaro Ferrante, deceduto qualche ora dopo al policlinico di Tor Vergata. L’incidente stradale è avvenuto in via San Paolo della Croce.

