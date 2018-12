Investe, uccide un pensionato e si da alla fuga: arrestato pirata della strada

Cristian, ragazzo disabile, cerca amici: «Disposto a pagarli 7 euro l'ora»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», dirà ai Carabinieri. Eppuresenza prestare soccorso. Ma è stato trovato dai militari dell'Arma, che lo hanno subito arrestato con l'accusa diLa vicenda è avvenuta a Bergamo, dove è morto Battista Recanati, un pensionato originario di Caravaggio, in Lombardia:, residente in zona, che era al volante della sua Volkswagen Golf, ora sequestrata dalle forze dell'ordine. Dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 17, l'automobilista era scappato, facendo perdere le proprie tracce. La vittima si stava recando alla chiesa parrocchiale a braccetto della moglie per la Messa vespertina, quando, ex falegname, sposato e padre di due figlie,, Franca Cantini.Per il pirata 44enne sono scattati gli, disposti dal sostituto procuratore Carmen Pugliese. L'uomo al volante della Golf è incensurato: ha spiegato di non essersi reso conto dell'incidente, anche se la sua auto presentava danni piuttosto consistenti, come la rottura dello specchietto laterale destro. Dettaglio che aveva di fatto già consentito ai carabinieri di risalire a lui, ma stamattina l'automobilista si è presentato spontaneamente dai carabinieri. Ora sono in corso accertamenti per stabilire se fosse sotto l'effetto di alcol o droghe.