Ferrara, con l'auto investe 4 ragazze e poi fugge: inseguito e linciato dagli amici, salvato dai carabinieri

Notte di paura a Ferrara: quattro ragazze ventenni sono state investite e ferite davanti ad un locale di Lido di Spina da un auto guidata da un giovane che poi è fuggito. Tre hanno avuto lesioni di media gravità, mentre una è stata trasportata in condizioni più gravi all'ospedale Maggiore di Bologna. L'automobilista è stato poi seguito, in breve tempo rintracciato poco lontano raggiunto da una folla di giovani, tra cui amici delle ragazze, che lo hanno “linciato”: al termine ha avuto lesioni di media gravità.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Jessica e Sara uccise da un ubriaco in un incidente davanti ai... UMBRIA PAY Città di Castello, travolge due ragazze e scappa: preso MACERATA Macerata, investe due ragazze e fugge motociclista di 18 anni... L'INCIDENTE A VIGNATE Pirata travolse un'auto e provocò morte ragazza di 24... CACCIA AL PIRATA Roma, tre ragazze investite a Capannelle: l'automobilista...

Investe e uccide un migrante in bici, si ferma ma rischia il linciaggio: salvato dalla polizia

Jessica e Sara uccise da un ubriaco in un incidente davanti ai genitori: «Abbiamo visto quel Suv travolgerle»

Salvato dai buttafuori del locale e dai carabinieri intervenuti, è stato arrestato per lesioni stradali gravi e omissione di soccorso. Sono in corso gli esami tossicologici. Le ragazze risultano residenti nella provincia di Ferrara, mentre l'arrestato è del Modenese. Domani è in programma l'udienza di convalida.