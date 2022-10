Mangiano la lasagna al ristorante e si sentono male: intossicati 75 turisti spagnoli

Appena arrivati in Italia, hanno voluto festeggiare l'inizio del viaggio con un pranzo tipico. Così, la comitiva di turisti spagnoli è stata al ristorante per provare la famosa lasagna. Ma qualche ora dopo sono cominciati i problemi. I 57 viaggiatori sono stati colpiti da nausea e dissenteria e per 6 di loro è stato necessario il trasporto in ospedale.

Mandragora, ritirati spinaci del marchio Il Gigante: «Sospetta contaminazione»

Cosa è successo

La comitiva di turisti spagnoli era formata da uomini e donne, di età compresa tra i 64 e gli 84 anni. Dopo essere sbarcati a Malpensa, sono stati a pranzo in un ristorante nella provincia di Varese. I primi malesseri sono comparsi la sera stessa, anche se l'allarme vero e proprio è scoppiato la mattina dopo. Ospiti nell’hotel Sorriso di Darfo Boario Terme, intorno alle 9.30 hanno richiesto l'intervento dei soccorritori, perché in preda a diarrea e vomito.

Sei di loro sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in codice verde. Stando alle prime ricostruzioni, riporta Taday, i turisti avrebbero pranzato in un ristorante vicino all’aeroporto di Malpensa, poi avrebbero raggiunto in autobus Darfo Boario Terme. Poco dopo l’arrivo nella località turistica della Valle Camonica, alcuni di loro avrebbero cominciato a non sentirsi bene. Certa, o quasi, l'intossicazione dovuta alle lasagne, poiché dopo il pranzo nessuno di loro ha più toccato cibo.