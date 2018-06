Folle inseguimento tra rom, in fin di vita il 29enne fiorentino travolto in scooter

Duccio Dini, il ragazzo di 29 anni travolto ieri alla guida del suo scooter mentre era fermo al semaforo tra via Martini e via Canova, a Firenze, da una delle tre auto che si stava inseguendo a tutta velocità per un regolamento di conti tra nomadi. È iniziata la procedura per l'accertamento della morte encefalica per il 29enne fiorentino, che durerà alcune ore: Duccio è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Careggi.



Due dei protagonisti dell'inseguimento tra auto in via Canova, un 65enne e un 36enne, entrambi residenti nel campo nomadi del Poderaccio, a circa due chilometri di distanza dal luogo dell'incidente, sono stati arrestati ieri sera con le accuse di lesioni gravissime. La loro posizione si aggraverebbe in caso di morte dello scooterista. Altre due persone sono state denunciate a piede libero. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 19, Fratelli d'Italia ha indetto una manifestazione in via Canova per chiedere legalità e sicurezza.

"BLITZ PUNITIVO DOPO UN'AGGRESSIONE" L'inseguimento tra tre auto, avvenuto ieri in via Canova e culminato nell'investimento di Duccio, sarebbe scattato nel corso di una spedizione punitiva nei confronti del 43enne che venerdì scorso nel campo nomadi del Poderaccio aveva aggredito il suocero con un pugno al volto accusandolo di continue intromissioni nella sua vita familiare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, da tempo l'uomo si lamentava dell'invadenza dei parenti della moglie nella loro vita familiare.



Le discussioni sarebbero diventate sempre più aspre. Quando il 43enne è arrivato a minacciare di lasciare la moglie se il comportamento dei familiari non fosse mutato, ne è nata un'accesa discussione, nel corso della quale l'uomo avrebbe colpito il suocero con in pugno al volto. Per questo, ieri mattina, il suocero e altri familiari avrebbero deciso di attenderlo nel parcheggio del centro commerciale di via Canova, dove si trova il bar che frequenta abitualmente. L'uomo si è dato alla fuga a bordo di una Opel Zafira, inseguito dalle altre due vetture fino alla carambola all'altezza di via Martini.

Sul profilo Facebook di Duccio in tanti hanno già espresso il loro cordoglio, sebbene il giovane stia ancora lottando per la sua sopravvivenza: diversi i commenti "Riposa in pace", cuori e tristezza per un ragazzo innocente che si trovava lì per caso e ha pagato il conto più salato. Sulla sua pagina, spicca una foto di copertina che letta ora fa impressione: Viva la vida, una frase che evidentemente al giovane piaceva. E qualcuno lo esorta a non mollare: «Forza Duccio!».