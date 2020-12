Brescia, rivede la figlia online dopo tanto tempo e le viene un infarto: muore paziente di una rsa

È morta colpita da un infarto la paziente ricoverata in una Casa Albergo di Montichiari - in provincia di Brescia - dopo aver rivisto la figlia in videochiamata. L'rsa in questione, che ospita 92 pazienti, ha quindi deciso di realizzare prima di Natale la nuova «tenda degli abbracci». Sarà una struttura con pareti in plastica rigida e al centro verrà posizionato un velo morbido dotato di maniche.

Così parenti e ospiti si potranno nuovamente incontrare nel pieno rispetto delle norme di contenimento. Il presidente di Montichiari Multiservizi, Ferruccio Capra lo ha spiegato ieri durante la seduta del Consiglio Comunale, come riportano Brescia Oggi e Il giornale di Brescia: «Si era convinta che la figlia fosse morta. Abbiamo deciso così di farle incontrare madre e figlia online. Dopo tre ore la nostra ospite è stata uccisa da un infarto. È stato un giorno terribile».

E ancora: «La tenda degli abbracci «permetterà agli ospiti di sentire soprattutto che i loro cari non lo hanno lasciati, di comprendere che i familiari ci sono e non li hanno abbandonati». Così Ferruccio Capra a proposito della sofferenza dei pazienti per per via dell'isolamento dai propri cari, previsto dalla normativa anti Covid.

