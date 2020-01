Donna incinta diabetica muore in clinica prima del parto: i medici fanno nascere il bimbo

Una donna di 40 anni diabetica, Rosalia Nuara, al sesto mese di gravidanza, è morta nella clinica Triolo Zancla a Palermo dopo essere andata in arresto cardiaco: i medici hanno salvato il bimbo che aveva in grembo. La donna, diabetica e con un grave problema di glicemia, avrebbe avuto un malore nella clinica dove era ricoverata in attesa del parto.

Rosalia Nuara era in osservazione nella clinica palermitana per portare a termine la gravidanza, ma nella notte tra giovedì e venerdì è andata in arresto cardiaco. I medici della clinica palermitana Triolo Zancla hanno tentato di rinimarla, ma non c'è stato nulla da fare per la 40enne. I chirurghi, tuttavia, sono riusciti a salvare il bimbo che aveva in grembo effettuando un cesareo d'urgenza. Il piccolo ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Civico. L'autopsia dovrà ora stabilire le cause della morte della donna.



Ultimo aggiornamento: 20:23

