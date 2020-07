Coppia ha un figlio indesiderato, ospedale condannato a mantenerlo con 300 euro al mese

Era stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la chiusura delle tube perché lei e il marito non volevano avere figli: ma l'operazione non era riuscita e la donna aveva dato alla luce un figlio indesiderato. Per questo una coppia ha fatto causa agli Spedali civili di Brescia, che ora sono stati condannati al "mantenimento" del bambino.



Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia, il principale ospedale della provincia bresciana è stato condannato in sede civile a versare alla coppia 92mila euro, vale a dire 300 euro al mese fino al compimento del 25esimo anno di età del figlio indesiderato. In altre parole sarà l'ospedale a occuparsi del mantenimento del bambino, che si spera però venga mai a sapere di questa vicenda. Ultimo aggiornamento: 14:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA