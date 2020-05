Drammatico frontale: muore a 60 anni, quarantenne in fin di vita

PERUGIA - Un drammatico frontale in via Bazzucchi, lungo la strada che collega Ellera e Solomeo, che non ha lasciato scampo a una persona e ne vede un'altra in gravissime condizioni.



L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30: nello scontro tra le due auto è deceduto un uomo di 64 anni. Il conducente dell'altro veicolo, un uomo di 40 anni, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Attualmente si trova in sala rossa, per un grave trauma toraco-addominale; le sue condizioni sono gravi.



Sul posto, oltre ai sanitari del 118 dell'ospedale perugino, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia