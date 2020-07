CITTA' DI CASTELLO - Drammatico incidente stradale a Calzolaro mercoledì pomeriggio intorno alle 15,50: ci sono due morti. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due automobli si sono scontrate. L'impatto è stato tremendo. C'è anche un ferito.



Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 17:27