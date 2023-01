Ancora sangue sulle strade di Roma. L'ennesimo incidente mortale si è consumato questa mattina, poco dopo le 6:30, su via Ostiense all’altezza di Malafede. A scontrarsi uno scooter e un'auto. La vittima è un ragazzo di 21 anni, di Ostia, che si trovava a bordo di una moto Benelli. Il giovane si è scontrato frontalmente con un’Opel Meriva condotta da una ragazza italiana di 28 anni. Lo scontro è avvenuto per cause ancora in fase di definizione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per soccorrere il motociclista, ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare. Sotto choc la ragazza alla guida dell’auto, ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio. La moto ha preso fuoco.

Presenti diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e la messa in sicurezza della strada. Per poter effettuare i rilievi gli agenti della polizia locale hanno chiuso il tratto della via del Mare da via Capitan Consalvo fino a via di Tor Boacciana, in entrambe le direzioni. Le ripercussioni sul traffico sono pesantissime, con lunghe code su Via Ostiense e strade limitrofe. Code anche sulla Pontina, strada utilizzata da molti automobilisti come alternativa per raggiungere Roma.