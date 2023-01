Un'intera famiglia, a bordo di un'auto, centrata in pieno da un'ambulanza e scaraventata, al di là di un cancello in ferro, nell'area privata di un ristorante. Sette persone ferite, tra le quali anche due bambini trasportati in ospedale con l'elisoccorso. È il grave bilancio dell'incidente avvenuto l'altro ieri pomeriggio nella zona dei Cinque Archi, all'incrocio tra la strada provinciale Velletri Nettuno e la Cisterna Campoleone, nel comune di Velletri. Un punto maledetto, già teatro di numerosi scontri e più volte oggetto del grido di allarme lanciato dai residenti per la sua pericolosità: è uno dei tratti più critici dell'assetto viario di quella porzione di territorio. Circolazione bloccata per ore e traffico deviato a partire dalle 17.

IL RICOVERO

La preoccupazione maggiore, in queste ore, è data dalle condizioni dei due bimbi, un maschietto di 10 anni e la sorellina di 3, che viaggiavano con i genitori su una Lancia Y10, presa in pieno da un'ambulanza privata e finita in un'area antistante a un ristorante e a un bar. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. I soccorritori, arrivati sul posto, hanno ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza, che li ha portati d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma, dove restano tuttora in prognosi riservata. In base ai primi accertamenti svolti dagli agenti di polizia locale di Velletri, il mezzo di assistenza privata, con a bordo 4 persone, era diretto a Cisterna per il trasferimento di un paziente in una struttura. L'ambulanza, a sirena spiegata, non avrebbe rispettato il semaforo rosso, andandosi a scontrare con la Y10, guidata da un 43enne di Nettuno, che viaggiava insieme con la moglie e i due figli piccoli, seduti sul sedile posteriore. L'urto è stato violento: l'ambulanza è piombata addosso alla vettura che, avendo trovato il verde, non aveva motivo di rallentare all'incrocio. Tutti gli occupanti dei veicoli sono stati portati nei vari ospedali della zona da 7 ambulanze del 118 partite d'urgenza dai presidi del circondario. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno tagliato la rete di recinzione per agevolare le operazioni di soccorso ai feriti, mentre un elicottero atterrava nella campagna limitrofa. La via dei Cinque Archi è tristemente conosciuta per via dei frequenti incidenti stradali, alcuni anche mortali. Il 10 novembre 2022, sulla Velletri Nettuno, si era verificato un incidente con 5 auto coinvolte e, anche in quel caso, il bilancio era stato di 7 feriti, di cui 3 gravi. Qualche mese prima, ad agosto dello stesso anno, all'incrocio tra via dei Cinque Archi e la provinciale Cisterna Campoleone, due auto erano rimaste coinvolte in un altro incidente dalla dinamica simile a quello avvenuto sabato pomeriggio. E ancora, a marzo scorso, una Fiat Punto era stata centrata in pieno da un camion: a finire in ospedale fu una famiglia di origine romene, con un bambino piccolo che, per fortuna, non riportò gravi conseguenze. Il 3 marzo del 2019, l'incrocio maledetto fu teatro di un terribile scontro in cui perse la vita Lorenzo Battistini, 27 anni, di Velletri. Il ragazzo viaggiava in sella a una Yamaha, che finì la sua corsa contro una Opel. Con lui viaggiava la sua giovane fidanzata, che rimase gravemente ferita. In passato le associazioni locali dei cittadini avevano anche segnalato la presenza di buche pericolose dovute alla scarsa manutenzione del manto stradale, ulteriore elemento che compromette la sicurezza di automobilisti e centauri in transito sulla strada in questione.