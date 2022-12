Incidente treno-auto al passaggio a livello a Viterbo: nella vettura distrutta una famiglia di 4 persone, grave il conducente

Un pauroso incidente treno-auto si è verificato questa mattina a Vitorchiano (Viterbo), sui binari della ferrovia ex Roma Nord, al passaggio a livello in strada Piangoli.

A bordo della vettura investita dal convoglio viaggiava una famiglia: padre, madre e i loro due figli, entrambi minorenni. Subito dopo l’incidente si sono precipitate sul posto per i soccorsi le ambulanze del 118 con i sanitari, i vigili del fuoco di Viterbo, i carabinieri e la polizia.

Tutti i componenti della famiglia sono rimasti feriti nell’incidente. Il conducente della vettura è stato trasferito con l'eliambulanza in ospedale al policlinico Gemelli di Roma con codice rosso. In ospedale anche gli altri tre a bordo della vettura, ma le loro condizioni non sarebbero gravi: sono ricoverati per accertamenti a Belcolle.