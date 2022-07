Torino, incidente all'alba: due morti e due feriti in uno scontro frontale tra bus e auto

Tragico incidente avvenuto questa mattina all'alba intorno alle 6 in corso Casale a Torino. Uno scontro frontale tra un'auto e un pullman di linea ha causato la morte di due persone, altre due sono rimaste gravemente ferite, tutte a bordo della vettura. Illeso l'autista del bus che ha riportato solo qualche lieve contusione. Immediatamente allertati i sanitari del 118, raggiunti subito dopo da agenti della polizia municipale e tecnici dell'azienda di trasporto pubblico. Ancora non si conoscono nomi ed ettà delle vittime. Stando ai primi riscontri sarebbero tutti giovanissimi. Il bus era quello della linea 61 del Gtt (Gruppo Torinese Trasporti), direzione centro. L'auto con a bordo le vittime era una Lancia Ypsilon, viaggiava verso San Mauro Torinese. La compagnia del trasporto pubblico torinese ha deviato i tragitti della linea 61 e le linee extraurbane che passano in quel tratto.

