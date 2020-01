Roma, incidente sulla Tangenziale Est: auto si schianta contro un camion dei lavori, grave il conducente

Un automobilista, schiantatosi contro un mezzo della manutenzione strade del Comune di Roma, è stato soccorso ieri sera sulla Tangenziale Est. È accaduto nel tratto compreso tra il Ponte delle Valli e via Salaria: l'uomo è stato liberato dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del fuoco di Roma e trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso.

Smog, oggi auto ferme, blocco dei diesel flop: e i divieti si allenteranno

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 22: mentre gli operai lavoravano in strada al rifacimento del manto stradale, l'automobilista si è andato a schiantare contro il camion posteggiato lungo la strada. I Vigili del fuoco hanno impiegato diversi minuti per estrarre l'uomo dalle lamiere dell'auto, quasi completamente distrutta. Il personale del 118, giunto sul posto, ha poi trasportato l'automobilista in gravi condizioni all'Umberto I. Gli operai, che stavano lavorando a breve distanza, sono rimasti invece illesi.

Ultimo aggiornamento: 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA