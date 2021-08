Foggia, incidente sul lavoro: operaio 47enne muore schiacciato da una lastra di calcestruzzo

L'ennesima tragedia sul lavoro. Stamattina a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una lastra di calcestruzzo all'interno del cantiere in cui operava. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. Ancora non si sa nulla. Per il 47enne, del quale non sono state rese note ancora le generalità, quel che è certo è che quando i medici del 118 sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare.

APPROFONDIMENTI MODENA «Laila è morta sul colpo», l'esito... MODENA Laila El Harim muore in un incidente sul lavoro: incastrata in un... VITERBO Incidente sul lavoro a Bagnoregio, muore folgorato un facchino di... LAZIO Genzano, incidente frontale tra due auto: grave una coppia di coniugi UMBRIA Narni Scalo, ottantenne travolto e ucciso sulle strisce da un coetaneo VENETO Vicenza, ragazzo di 19 anni in bici travolto e ucciso mentre va a... L'INCIDENTE Operaio morto schiacciato da una ruspa, lavorava al cantiere... PUGLIA Autocisterna esplode sulla statale fra Foggia e Candela: trasportava... MODENA Modena, c'è un indagato per la morte di Laila, rimasta... MODENA Laila El Harim muore incastrata nel macchinario killer come Luana... ROMA Pomezia, muore per un incidente sul lavoro Roberto Grossi: titolare... ITALIA Funerali Luana D'Orazio, le immagini dalla chiesa di Agliana L'INCIDENTE Capri, ecco il video del momento in cui precipita il minibus

«Laila è morta sul colpo», l'esito dell'autopsia: fratture di cranio e vertebre

Foggia, le indagini

Sull'accaduto stanno ora indagando i carabinieri incaricati del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre al 118, anche gli uomini dello Spesal dell'Asl di Foggia.

Operaio morto schiacciato da una ruspa, lavorava al cantiere dell'autostrada a Parma: aveva 53 anni