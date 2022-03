Incidente stradale a Torino, tre auto si schiantano all'incrocio: 4 feriti di cui uno grave

Terribile incidente alle prime ore del giorno. Nella prima mattinata di oggi, venerdì 4 marzo, all'incrocio tra corso Novara e via Bologna a Torino tre auto si sono scontrate e una è rimasta completamente distrutta.

Una persona a bordo dell'auto distrutta è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco in condizioni serie, anche se non sembra essere il pericolo di vita.

Altri tre feriti sono finiti negli ospedali della zona in condizioni non gravi. L'incidente è stato rilevato dagli agenti della polizia locale che stanno cercando di accertare la dinamica. L'incrocio è regolato da un semaforo quindi, da una prima ricostruzione, l'ipotesi più accreditata è che un'auto abbia bucato il rosso.

Fortissimi i problemi per la circolazione della zona. Deviati i mezzi pubblici.