Incidente, in due sullo scoter: 23enne in gravi condizioni

Incidente nella notte a Villa Pozzoni sulla statale 80 a Giulianova, uno scoter con a bordo due ragazzi è uscito fuori strada. Nell’impatto un 23enne è rimasto gravemente ferito.



Probabilmente a causare la perdita di controllo del mezzo a due ruote è stato un’auto che improvvisissimamente li ha sorpassati tagliandogli la strada. Questo stando ad una prima ricostruzione al momento tutta da verificare, in qualsiasi caso i due centauri sono usciti furi strada verso le 3 e mezza di questa mattina andando a scontrarsi contro un albero.



Ad avere la peggio è stato il conducente, L.L., 23 anni di Mosciano Sant'Angelo. Il ragazzo con un grave trauma cranio è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Mazzini di Teramo. il passeggero M.A., sempre di Moscino riportato un trauma alla clavicola ed è stato ricoverato al vicino ospedale di Giulianova. Sul posto sono intervenuti il 118 di Roseto, un'ambulanza medicalizzatala di Giulianova e i volontari di Notaresco, più i carabinieri per tutti i rilievi del caso e vigili del fuoco Ultimo aggiornamento: 11:10