Ciclista travolto da un'auto muore alle porte di Roma: è un musicista dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore a 53 anni travolto da un'auto sulla Salaria alle porte di Roma. Si chiamava Andrea Maida e abitava a Fiano Romano, a pochi chilometri da dove è morto: era assai conosciuto anche perché era musicista nell'Arma dei Carabinieri.Secondo le prime informazioni, un'automobile che viaggiava in direzione della Salaria a Passo Coreso ha travolto un ciclista che procedeva nella stessa direzione, scaraventandolo sul ciglio della strada. L’uomo ha immediatamente perso i sensi , con il personale del 118 che ha ecercato in tutti i modi di rianimarlo.Sembra che l'uomo alla guida dell'auto abbia avuto un colpo di sonno.Sul posto è giunta anche un’eliambulanza. Considerata la difficoltà per poter atterrare nei pressi del punto d’impatto ha fatto scendere il personale medico con l’ausilio di un verricello. Per il ciclista travolto non c'è però stato nulla da fare.Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia di Monterotondo.