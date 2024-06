Incidente Rosignano, chi sono le vittime: la coppia di tedeschi e un ragazzo italiano di 21 anni. Malore o guasto? La ricostruzione

Tre persone hanno perso la vita nel terribile incidente al casello dell'autostrada A12 di Rosignano Marittimo (Livorno). Le vittime sono Robert Friendrich Fendt e Maria Cornelia Schubert, marito e moglie tedeschi di 61 e 68 anni, entrambi di Ausburg, che con la loro auto, una Honda, viaggiando in direzione Roma, hanno impattato a forte velocità contro un'altra auto, una Fiat 500, ferma al casello guidata da Marco Acciai, un ragazzo di 21 anni che è deceduto.

Incidente Rosignano, auto travolge veicoli in coda: effetto domino. Tre morti sul colpo e 6 feriti tra cui due bambini. Ipotesi malore alla guida

L'incidente

Per loro tre non c'è stato scampo, sono tutti morti sul colpo.

I feriti

Tra i sei feriti, tutti in modo lieve, una donna di 29 anni, una di 63, due fratellini di uno e sei anni e la madre di 35, che sono stati accompagnati all'ospedale di Livorno c'è anche il casellante, un 44enne di Cecina. Secondo una prima ricostruzione della polizia, potrebbe essere appunto un malore del 61enne tedesco che era alla guida della Honda ad aver scatenato l'incidente. L'auto arrivando a forte velocità sul gruppo di mezzi in coda alla barriera della A12 ha innescato un effetto domino che ha finito per distruggere anche parte del casello stesso.

La ricostruzione

La polizia stradale chiederà di acquisire i filmati della videosorveglianza per poterli analizzare alla ricerca di eventuali elementi utili a chiarire le cause dell'incidente avvenuto al casello di Rosignano (Livorno) in cui tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite. A quanto si apprende sono infatti tante le ipotesi, secondo gli investigatori, sui motivi che potrebbero aver causato il tamponamento come, ad esempio, un malore o un malfunzionamento della vettura che, da quanto riferito da alcuni testimoni alle forze dell'ordine, sarebbe arrivata al casello senza frenare.

I soccorsi

Il presidente della Regione Eugenio Giani aveva subito dato notizia dell'incidente attivando la procedura di hospital disaster manager. Sconvolto si è detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha subito espresso il cordoglio dell'Assemblea toscana. Anche il sindaco di Rosignano Daniele Donati ha espresso cordoglio, per le vittime, augurando ai feriti pronta guarigione. «Ho seguito tutte le operazioni di soccorso - ha detto Donati - a partire dal 118 e dalle associazioni di volontariato che subito si sono adoperate e abbiamo messo a disposizione i nostri uffici di protezione civile per dare un sostegno a chi ne aveva bisogno vista la chiusura della Autostrada».

Strage sulle strade

Nel Grossetano l'altro incidente è avvenuto intorno alle 9:30 di ieri. le vittime sono Mattia Cappellani, 18 anni e Leonardo Di Marte, 38: vivevano entrambi nel comune di Scansano, il primo a Pomonte, il secondo nella frazione di Preselle. I due viaggiavano in sella il più giovane a una Yamaha Mt, il più grande su una Ducati Panigale. Da quanto ricostruito lo scontro frontale sarebbe avvenuto in un tratto rettilineo, sembra in prossimità del centro della carreggiata, mentre Cappellani procedeva in direzione Grosseto, Di Marte verso Scansano. Maria Bice Ginesi, sindaca di Scansano, ha chiesto maggiori controlli: «Ancora due morti - ha detto la sindaca - due giovani vite bruciate sulle nostre strade che, lo sappiamo tutti, soprattutto il fine settimana diventano piste dove motociclisti ingaggiano vere e proprie competizioni a folle velocità dove il limite è di 50/70 chilometri orari».