Incidente nella notte a Reggio Calabria: morti a 18 anni Cristian e Michele, amici inseparabili

Incidente frontale nella notte a Reggio Calabria: morti due diciottenni. I due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone, poco più che diciottenni, sono morti la notte scorsa in un incidente stradale, con uno scontro frontale tra due auto, avvenuto sulla Strada Grande Comunicazione Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Melicucco. Altri due coetanei, che erano con loro all'interno dell'auto, sono rimasti feriti e sono stati entrambi ricoverati in prognosi riservata nell'ospedale di Polistena.



Le due giovani vittime e i feriti, erano a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, Ford Ecosport, con a bordo due persone, rimaste lievemente ferite. Ancora incerta la dinamica dell'accaduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Siderno, oltre ai militari della Stazione dei Carabinieri di Melicucco e il personale del Suem 118.

