Scende dal bus e attraversa, ragazzo di 18 anni falciato da un'auto mentre torna a casa

Dramma nella prima serata di sabato: un ragazzo di 18 anni è morto investito da un'auto non appena sceso dall'autobus che lo stava riportando a casa. L'di è verificato attorno alle 19.50 a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari.Secondo una prima ricostruzione, come si legge su L'Unione Sarda, il ragazzo stava attraversando la strada dopo essere sceso dal bus alla fermata di S'Ecca S'Arrideli quando è stato falciato dall'auto guidata da una donna. Il giovane è morto sul colpo.