Novara, madre e figlia in auto travolte da un furgone: morta ragazza di 15 anni

Una ragazza di 15 anni è morta questa mattina in un incidente mentre era in auto con la madre. E' successo a Cavaglietto, nel Novarese: l'auto su cui viaggiavano le due donne è stata travolta da un furgone. Alla guida la madre, trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale di Novara. Sotto choc, ma illeso, il conducente del mezzo pesante. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

