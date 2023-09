Incidente su una nave a Salerno, un morto e un ferito grave investiti da un camion al porto

Ancora un incidente mortale al porto di Salerno. Le persone coinvolte sono due operatori marittimi, primo e secondo ufficiale di una nave che si trova allo scalo commerciale per operazioni di carico e scarico merce, la Caronte & Tourist, sono stati investiti da un mezzo nel corso di alcune manovre di routine.

Poche e sommarie le informazioni sin ora pervenute, considerando che l’incidente è avvenuto intorno alle 13.30.

Uno dei due uomini è rimasto ucciso in banchina, l’altro versa in condizioni gravissime ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno.

