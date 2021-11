Incidente mortale a Roppolo, in provincia di Biella. Un trentenne di Dorzano è morto investito da un'auto mentre viaggiava in monopattino sulla provinciale 228 di Roppolo, nel Biellese. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto in un tratto di strada particolarmente buio. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno intubato già sul luogo dell'incidente. L'uomo è però morto poco dopo.