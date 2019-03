Schianto in moto sull'Appia, Lorenzo muore a 27 anni sotto gli occhi di fratello e fidanzata

di Mirko Polisano

Muore a 27 anni sotto gli occhi del fratello. A perdere la vita è stato ieri pomeriggio sulla via Appia,, 27 anni dimentre era in sella alla sua modo in direzione Roma . Seduto dietro di lui, c'era anche la fidanzata rimasta anche lei ferita nell'. Stavano rientrando da un pranzo al mare a Terracina. Un gruppo di amici che ha approfittato della giornata di sole per concedersi una domenica di relax. E, invece, la tragedia è piombata all'improvviso.I FATTIIl gruppo di motociclisti, quattro in totale, stava percorrendo la via Appia per rientrare a Velletri quando all'altezza dell'incrocio con Migliara 53 nel comune di Pontinia c'è stato il violento scontro tra un'auto e la moto di Lorenzo Battistini. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, sembrerebbe che il giovane stesse superando un serpentone di auto in fila, quando sul rettilineo per le macchine è scattato il verde. Un'utilitaria ha svoltato a sinistra e c'è stato lo schianto con il giovane centauro. L'impatto è stato terribile. Il corpo di Lorenzo Battistini è volato per diversi metri sull'asfalto, mentre la moto - una Yamaha - è finita nel canale che scorre a ridosso della strada. Per il 27enne, che indossava il casco, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La fidanzata, seduta dietro di lui è rimasta ferita ed è stata portata via in eliambulanza. Ora è ricoverata all'ospedale San Camillo in prognosi riservata, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel gruppo dei centauri non c'erano solo gli amici della coppia ma anche il fratello di Lorenzo, più grande di lui di un paio d'anni. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Aprilia e di Latina che hanno effettuato i rilievi del caso e chiuso la strada per alcune ore.IL DOLORELa notizia ha raggiunto immediatamente Velletri. La città si è stretta intorno al dolore della famiglia, molto conosciuta in zona. Il papà di Lorenzo ha un'azienda artigianale che si occupa di realizzazione di pozzi e di trivellazioni. Nel centro cittadino, chi conosceva Lorenzo ancora stenta a crederci: «È un grandissimo dolore», dicono gli amici. Il profilo Facebook di Lorenzo è pieno di foto della sua grande passione: la motocicletta. E in sella alla sua Yamaha se ne è andato in una maledetta domenica pomeriggio.