Non ce l'ha fatta, purtroppo, l'uomo che questa mattina intorno alle 5 era rimasto coinvolto in un incidente a Urbisaglia (Macerata): il 94enne è morto all'ospedale regionale di Torrette. Si tratta di un 94enne, vedovo, pensionato ed ex appuntato dell’Arma dei carabinieri, che questa mattina era alla guida della propria autovettura Alfa 33 sulla SP78 "Picena", verosimilmente a seguito di un malore, ha perso il controllo dell’auto, che uscita...

