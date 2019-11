Auto travolge gruppo di operai a Lecce: 4 morti e un ferito grave

Uno degli operai morti è Pasquale Filieri, il titolare della ditta Eco.Man. A guidare la golf, a quanto si apprende, era un operaio della ditta 'Alfa Impianti' che stava andando al lavoro quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto.

Quattro morti e un ferito gravissimo: è il bilancio dell' incidente lungo la circonvallazione di Galatone , in provincia di Lecce . Una Golf , a causa di un brusco sorpasso, è finita contro un camion della Ecoman Salento, fermo lungo il ciglio della strada perché gli operai erano intenti a potare degli ulivi. Nell'impatto sono morti in quattro: il conducente della Golf e i tre operai che si trovavano accanto al camion. Ferito gravemente il quarto operaio, che si trovava sul “cestello” e che ha rimediato un grave trauma cranico e toracico.Sul posto è arrivato il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, insieme ai parenti delle vittime e ai carabinieri, impegnati nei rilievi. Le vittime dell'impatto avvenuto lungo via Almirante, all'altezza dell'Hotel Gala - una strada che dalla statale 101 porta a Galatina e poi a Seclì e Neviano -, sono quattro, ma una quinta persona è gravissima. Intervenuti anche le ambulanze del 118 e lo Spesal, per valutare ogni profilo attinente la sicurezza sul posto di lavoro.