Incidente tra auto, morti coppia e cagnolino Pincher

Per cause da accertare, due auto, una Volkswagen Golf e un'Audi, si sono scontrate nei pressi di contrada San Biagio. La coppia di Putignano che viaggiava a bordo della Golf è morta nell'impatto, insieme con il cagnolino Pincher che era a bordo dell'auto. Il conducente dell'Audi è rimasto ferito e non sarebbe in pericolo di vita.