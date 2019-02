Schianto all'alba sulla provinciale: muore ragazzo di 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un boato all'alba. Incidente mortale sulla strada provinciale che collega Gallipoli a Sannicola, all'altezza di Chiesanuova. La vittima è un ragazzo di 20 anni, Manuel Toska, di Sannicola, che viaggiava a bordo di un'Alfa 147. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, probabilmente a causa di un dosso.L'auto, di colore grigio, è uscita fuori strada e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Manuel era molto conosciuto in paese, anche per via del suo lavoro in un supermercato del posto.