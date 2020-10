Una ragazza morta e il compagno in fin di vita. Tragico incidente questo pomeriggio sulla statale Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo per il quartiere La Rosa del capoluogo messapico.

Roma, incidente a Corso Francia: con lo scooter contromano centra un'auto, morto 37enne

Moto contro auto, Antonella muore a 32 anni. Forse è stata sbalzata da una buca

Una ragazza di 23 anni, Giada Malerba, di San Pietro Vernotico è morta e l'amico che guidava, Vittorio Verardi, 32enne, è rimasto ferito dopo che la moto sulla quale viaggiavano, una Mv Agusta Brutale 910, ha sbandato andando a schiantarsi contro il guardrail.

La ragazza è stata sbalzata oltre la carreggiata, nella boscaglia circostante. Per lei non c'è stato niente da fare. Il fidanzato è stato invece soccorso da un'ambulanza ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della polizia stradale.

Ultimo aggiornamento: 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA