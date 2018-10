Schianto in auto contro un albero: Barbara muore a 21 anni, gravissima l'amica al volante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unoterribile contro un albero, poco dopo le due della scorsa notte: così è, alle porte diLEGGI ANCHE Salerno, frontale nella notte: morti due amici, avevano appena compiuto 18 anni La vittima,, di Cagliari, si trovava sul sedile del passeggero della Ford Focus guidata da un'amica e coetanea. L'auto, probabilmente a causa dell'alta velocità, ha sbandato davanti al viale del cimitero del piccolo centro in provincia di Cagliari. Barbara è, mentre l'amica, A.C., che si trovava alla guida, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.Sul posto, dopo l'incidente, oltre all'ambulanza e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.