Muore operaio travolto da un blocco di cemento il primo maggio

Alessandro Ziliani, muratore bergamasco di 50 anni, è morto dopo essere stato travolto da un blocco di cemento. L'incidente è avvenuto il primo maggio in un'aziena agricola di Cortemaggiore ( Piacenza ). L'operaio era in cima a un ponteggio e stava eseguendo la demolizione di una struttura quando all'improvviso è stato travolto da un blocco di cemento che si è staccato e lo ha colpito al petto.L'uomo era stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale di Parma , in rianimazione. I vigili del fuoco e il 118 lo avevano liberato dal peso della trave ma le sue condizioni erano apparse subito disperate a causa dello schiacciamento subito. Ferito, meno gravemente, anche un collega che era con lui, e che è stato portato in ospedale a Piacenza.