Venerdì sera vicino(Roma) la squadra diè rimasta coinvolta in un incidente frontale. La squadra crotonese era partita ieri verso la Capitale per la sfida di campionato con la. Terminato l'allenamento pre-gara nella giornata di venerdì, facendo rientro in albergo intorno alle ore 22, il pulmino della squadra è rimasto coinvolto in un frontale con un'autovettura. Diversi atleti crotonesi sono stati soccorsi dal personale 118. Adesso sono fuori pericolo. I dirigenti della Federazione hanno indicato il protocollo da seguire, la partita è stata sospesa in attesa di ulteriori valutazioni. Gli arbitri valuteranno l'assenza della squadra crotonese, comunicando l'esito al giudice sportivo.Matteo Aiello ha riportato 8 punti, un trauma cranico ed è stato dimesso alle 6 di stamattina dal Gemelli di Roma. Mario Lucanto 5 punti di sutura alla bocca. Petr Markoch contusione alla mano. Mattia Cavallaro trauma e ustione al viso. Gli altri pallanuotisti, che non hanno riportato problemi o contusioni gravi o preoccupanti, saranno visitati a Crotone, dove è previsto il rientro per questa sera.