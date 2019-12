Incidente Corso Francia, due testimoni in auto con Genovese: il 20enne agli arresti domiciliari

Due amici erano in macchina insieme a Pietro Genovese, appena arrestato - ai domiciliari - con l’accusa di omicidio stradale: sabato notte, su Corso Francia, al volante del suo Suv ha investito e ucciso Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.

Il gip, disponendo l’arresto, non ha riconosciuto l’alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti: dalle analisi è emerso che il giovane aveva assunto cocaina e oppiacei, ma non è possibile stabilire quando precisamente avesse fatto uso di droghe. È stata invece riconosciuta la guida in stato di ebbrezza: Genovese aveva un tasso alcolemico di 1,4. E dalle indagini è emerso che il ragazzo aveva varie sanzioni amministrative per guida pericolosa, che gli erano costante diversi punti della patente presa da poco: era passato più volte con il semaforo rosso. Circostanza che, per gli inquirenti, rende il soggetto pericoloso.



Ultimo aggiornamento: 20:10

