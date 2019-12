Incidente a Corso Francia, la sorella dell’investitore: «Chi accusa deve vergognarsi»

Scrive (su Instragram) Emma Genovese, sorella di Pietro, il ragazzo che ha ucciso Gaia e Camilla a Corso Francia a Roma. «Vorrei dire una cosa, non lo dico perché è mio fratello ma lo direi per chiunque, tutta la gente che sta dando la colpa a lui dovrebbe vergognarsi». E ancora. «Sono davvero distrutta per quelle due povere ragazze che hanno perso la vita ieri notte». E poi. «Non accusate se non sapete come sono andate le cose», scrive la ragazza.

Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 11:53

