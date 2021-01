Incidente mortale a Corsico, il pirata si costituisce: «Fuggito perché senza patente»

Un incidente tragico a Corsico, vicino Milano, che è costato la vita a un uomo di 60 anni, Renato Fabbi. Dopo qualche ora è stato arrestato il pirata della strada che subito dopo l'incidente era fuggito a bordo della sua Bmw. Nelle ultime ore è stato possibile ricostruire tutta la dinamica dei fatti. Ecco tutto quello che sappiamo:

L'incidente

Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Corsico, Comune della provincia di Milano. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri un'autovettura BMW al momento non meglio identificata proveniente da via Vittorio Veneto, ha attraversato l'incrocio con via Piave verosimilmente ad alta velocità, senza fermarsi allo stop, impattando violentemente contro un'autovettura Fiat 600 con a bordo due coniugi conviventi. Si tratta di un uomo 61enne ed una donna 60enne entrambi italiani. Nella circostanza l'uomo è stato subito trasportato in gravi condizioni presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI) dove è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate nell'impatto mentre la moglie è stata condotta in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove tuttora permane ricoverata non in pericolo di vita. Subito dopo l'impatto il conducente della BMW, attualmente rimasto ignoto, senza prestare soccorso alle vittime, si è dato alla fuga per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della stazione di Corsico hanno fatto sapere che non sono presenti immagini di impianti di videosorveglianza sul luogo dell'incidente.

L'ira del figlio

«Mi avete rovinato la vita, ma state tranquilli che vi troverò»: sono le parole del figlio della coppia di coniugi travolti nella notte da un'auto pirata a Corsico (Milano), pubblicate su un gruppo Facebook. Nell'incidente è rimasto ucciso il padre mentre la madre è ricoverata in ospedale. «Ha preso in pieno l'auto dei miei genitori a una velocità folle - scrive - senza rispettare le segnaletiche, uccidendo il mio papà. Mia mamma è in gravi condizioni, ma la cosa ancora più disumana è che è scappato via insieme al suo amico abbandonando la sua auto lì senza chiamare soccorsi». Il giovane scrive inoltre di essere a conoscenza di altri particolari circa l'identità del presunto responsabile, ma le indagini sono ancora in corso, e ha raccontato di aver salutato poco prima il padre che era andato a festeggiare il compleanno di suo nipote.

Il pirata si costiutuisce

Si è costituto il pirata della strada che ieri sera era alla guida di una Bmw che ha travolto una Fiat 600 provocando la morte di un uomo di 60 anni e il ferimento della moglie di 59 anni a Corsico (Milano). Si tratta di un cittadino marocchino di 32 anni, regolare in Italia, che nel pomeriggio si è presentato in caserma dai carabinieri a Corsico. L'uomo ha spiegato di non essersi fermato a prestare soccorso in quanto senza patente. Il 32enne si trova ora in caserma dove lo sta sentendo l'autorità giudiziaria.

