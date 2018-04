Incidente con la motozappa, ferito l'ex deputato Pasquale Maietta. Trasferito in eliambulanza a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex deputato di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Latina Calcio, Pasquale Maietta, è rimasto ferito in un incidente all'interno della sua villa in via Nascosa. Secondo le prime informazioni il noto commercialista si sarebbe ferito con una motozappa mentre faceva dei lavori in giardino.Dopo i primi soccorsi è stato deciso di far intervenire l'eliambulanza che ha trasportato a Roma l'uomo di 47 anni, con la "semi amputazione" dell'arto. L'ex parlamentare, che alle ultime elezioni non era stato ricandidato dopo essere finito in un paio di indagini della Procura di Latina per la gestione della società di calcio, sarà quasi certamente sottoposto a un intervento chirurgico.Stando alle prime informazioni Maietta ha riportato una profonda ferita dalla parte posteriore del ginocchio al polpaccio.