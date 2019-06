Incidente sulla Statale Adriatica, tre morti e due feriti gravissimi a Colombarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora sangue sulle strade della provincia pesarese. Incidente mortale intorno alle 16 a Colombarone prima della rotatoria del centro abitato dove un'auto che proveniva da Pesaro in direzione Cattolica a forte velocità ha sbandato piombando frontalmente su un'altra vettura che procedeva in senso contrario. Nell'impatto che ha coinvolto tre auto sono morte tre persone, due sul colpo. Una terza persona, portata in eliambulanza a Torrette, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Restano molto gravi le condizioni delle altre due persone ferite.