Cagliari, contromano sulla statale, poi il frontale: morto un 35enne. Incidente a Cuneo: 2 vittime

Gravissimo incidente sulla statale a Quartu Sant'Elena nella città metropolitana di Cagliari. Il bilancio è di un morto e un'altra persona in gravissime condizioni. Un'Alfa 147 condotta da un uomo di circa 35 anni ha percorso contromano la Nuova Orientale Sarda e si è schiantata frontalmente contro una Fiat Punto. Il conducente della 147 nell'impatto è morto sul colpo, mentre la persona a bordo della Punto ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato in codice rosso.

Contromano sulla statale, poi il frontale

Non è chiaro quanti chilometri la 147 abbia percorso contromano: diverse segnalazioni sono arrivate da altri automobilisti che hanno schivato il veicolo. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, arrivati sul posto insieme a vigili del fuoco e ambulanze del 118, stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico della zona sta subendo forti rallentamenti.

Due giovani morti a Cuneo

Drammatico incidente stradale sabato sera in provincia di Cuneo. Due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti, due in modo grave. Viaggiavano su una Mercedes di colore bianco finita fuori strada lungo la provinciale 8 della Valle Varaita, a Brossasco. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'auto ha fatto un volo di una trentina di metri, finendo sul greto del torrente Varaita. I vigili del fuoco hanno spento un principio di incendio al motore. Sul posto anche il 118. Per due giovani, poco più che ventenni, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Altri due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Cuneo; meno grave l'unica ragazza a bordo dell'auto, ricoverata in codice giallo all'ospedale di Savigliano.