Pullman Cotral pieno di studenti vola giù dalla scarpata

di Camilla Mozzetti

Non è ancora chiaro come il pullman delsia finito fuori strada ma lo spavento è stato enorme, soprattutto per i circa 30 studenti che erano a bordo. Poco dopo le 14 un mezzo della compagnia di trasporti laziali è scivolato lungo una collinetta per cause ancora da chiarire. Il fatto è accaduto in via IV novembre, zona Cavallino, aSul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco ma anche il 118 per verificare le condizioni dei passeggeri quasi tutti molto giovani e studenti di zona. Il mezzo ha di fatto perso aderenza con l'asfalto ma è ancora presto per definire le cause dell'incidente. Forse il bus transitava a una velocità sostenuta in una strada pieda di curve.