Incidente a Rezzato, scontro tra un bus e un'auto: morti cinque ragazzi ​tra i 17 e i 23 anni. Chi sono le vittime

Strage in strada sabato sera poco prima di mezzanotte sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia. Cinque ragazzi ​tra i 18 e i 23 anni sono morti in seguito ad un'incidente che ha coinvolto un'autovettura e un pullman. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco le vittime sarebbero morte sul colpo.

🔴 #Rezzato (BS), intervento dei #vigilidelfuoco per un grave incidente stradale sulla SP45 bis: autovettura contro pullman, cinque le vittime accertate. Operazioni in corso [#22gennaio 23:30] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 22, 2022

Le vittime sono cinque ragazzi

Sono Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese , El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa; Natiq Salà, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 anni, le cinque vittime dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Rezzato in provincia di Brescia. Erano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un pullman che proveniva dal senso di marcia opposto. I cinque giovani sono morti sul colpo. Illeso il conducente del pullman che ha detto di essersi trovato davanti l'auto e di non essere riuscito ad evitare l'auto che ha invaso la corsia opposta. I ragazzi, alcuni di origine straniera, sono residenti nella zona della Valsabbia.