Un altro nome, un'altra vittima: Mariangela Palozzi, 39anni e mamma di due bimbi, sabato pomeriggio è morta sul colpo nello schianto a bordo della macchina guidata dal marito. Uno scontro frontale in cui è rimasta coinvolta una Jeep su cui viaggiavano un papà con la figlia 15enne e su cui gli agenti della polizia Locale stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica. Mentre continua ad allungarsi la lista delle vittime stradali nella Capitale e sulle strade del Lazio. Un anno nero secondo l'ultima indagine Aci-Istat, il Lazio è la prima regione italiana per aumento del numero delle vittime della strada. Con 13.182 incidenti, 36 al giorno e 150 morti, Roma è il primo comune italiano per incidenti e vittime della strada. Intanto secondo quanto rilevato fin qui, intorno alle quattro del pomeriggio le due famiglie stavano viaggiando lungo la via Braccianese: la vittima insieme al marito e ai due figlioletti erano a bordo di una Lancia Y quando all'altezza dell'incrocio con via Villarbasse, al confine tra La Storta e il comune di Bracciano, hanno svoltato a sinistra proprio mentre stava arrivando la Jeep. L'impatto è stato violentissimo e la Lancia Y è stata trascinata per alcuni metri. Per la 39enne non c'è stato nulla da fare, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto era già deceduta a causa delle ferite causate dallo schiacciamento. In gravissime condizioni anche il marito, Alessio Grassi, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Bracciano. Nello schianto sono rimasti feriti pure i due figli della coppia, di 11 e 7 anni, trasportati in eliambulanza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Gemelli di Roma. Trasportati invece all'ospedale Sant'Andrea il papà e la figlia che erano a bordo della Jeep.

Le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono assegnati ai caschi bianchi del gruppo Cassia che hanno proceduto con la chiusura della strada per procedere con i rilievi e il sequestro dei due mezzi coinvolti nello scontro frontale. I vigili al momento hanno accertato che la Lancia Y su cui viaggiava la famiglia residente ad Acilia, periferia a sud della Capitale, stava rientrando a casa quando è avvenuto lo schianto. Di certo, l'auto ha svoltato a sinistra in prossimità dell'incrocio. L'uomo al volante della Jeep, un imprenditore dell'Olgiata, avrebbe tentato di frenare per evitare l'impatto. Una manovra disperata ma non è riuscito a evitare la Lancia Y centrando lo sportello di destra, dove era seduta come passeggera la 39enne. Per chiudere il cerchio delle indagini saranno determinanti le perizie sulle due macchine. Resta infatti da accertare a che velocità stavano procedendo i due mezzi al momento dello schianto. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che stavano percorrendo la Braccianese e che hanno assistito al drammatico incidente. Nei prossimi giorni gli investigatori interrogheranno Grassi, il marito della vittima, che è ricoverato in condizioni critiche. Stazionarie le condizioni dell'altro automobilista, il 55enne in evidente stato di choc non sarebbe stato in grado di ricostruire quanto avvenuto: entrambi rischiano una denuncia per omicidio stradale.Un'altra tragedia della strada nella provincia di Roma: a San Cesareo ieri uno spedizioniere, facendo retromarcia con il furgone, ha investito e ucciso una donna di 78 anni. La tragedia si è consumata in via Matteotti dove l'uomo, 40 anni di Palestrina, dopo aver effettuato una consegna, ha fatto manovra con il furgone travolgendo l'anziana che è morta sul colpo. È stato lo stesso autista a chiamare i soccorsi ma alcuni parenti della vittima si sono radunati sul luogo della tragedia inveendo contro l'autista del furgone.Flaminia Savelli