Bari, tre morti in un incidente stradale: taxi si schianta contro un tir

Sono due turisti brasiliani e il conducente del taxi a bordo del quale viaggiavano le tre vittime dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 96 all'altezza di Grumo Appula, nel Barese.





Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il taxi era partito dall'aeroporto di Bari e procedeva in direzione di Matera quando, probabilmente durante una manovra di sorpasso, si è schiantato con un tir. Sul luogo sono ancora in corso i rilievi di carabinieri e vigili de Fuoco. A coordinare gli accertamenti è il pm di turno Claudio Pinto. Gli investigatori, oltre ai rilievi tecnici sul posto e sui mezzi, hanno ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dei fatti.

